迎向智慧時代來臨，東海大學智慧轉型中心與管理學院EMBA攜手，29日舉辦「洞見AI新趨勢－智慧轉型管理論壇」，邀Google台灣董事總經理簡立峰、上福全球科技總經理王瑞麒等人，以「AI發展趨勢與台灣機會」為主題座談，吸引產官學界200多人與會。

擔任主講的簡立峰以自身求學經驗為例，他說，早在40年前就有AI、自己更是台大第一位AI畢業生，而包括電視轉型、無人駕駛車的應用或機器圍棋等都是AI應用，面對AI時代來臨，台灣應該以跨領域應用、異業整合等方式因應。

東海大學管理學院院長陳鴻基指出，人工智慧、物聯網與大數據正快速改寫人類生活及產業型態，根據研究，明年全世界將有50％大型企業業務重心會以數位加值產品、服務與體驗等為主，面對此趨勢，管理學院新成立「智慧科技管理組」及「企業二代組」，盼協助產業界數位轉型、創新。

東海大學副校長詹家昌表示，近幾年社會對於AI發展議題相當關注，且其發展速度越來越快速，也正在改變人們的生活，東海面對AI時代來臨，已成立智慧轉型中心，將在教育、產學、技術和管理上齊頭並進。

(中時 )