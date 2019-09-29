已經廢校的車埕國小，變身為鐵道觀光小學堂。（廖志晃攝）

水里鄉車埕國小廢校後，經日月潭風景區管理處整體規畫，變身為鐵道觀光小學堂，設置車埕遊客中心；慶祝石虎彩繪列車啟航，從10月1日起至10月31日止，遊客只要與「國立集集美術館」彩繪列車合照，就有機會獲得縮小版迴力車。

日管處長洪維新表示，車埕國小轉型為鐵道觀光小學堂後，原禮堂改為遊客中心，提供搭乘集集支線火車實境影片體驗，並架設實體模型動力火車及軌道繞行；園區展示舊機車頭及車廂，與車埕火車站10多輛古董列車與舊鐵道相互輝映，透過活化再利用，打造出觀光新亮點。

集集鐵道支線以石虎、香蕉為主題的彩繪列車已經上路，從10月1日起至10月31日止，遊客只要與「國立集集美術館」彩繪列車合照，在日管處「再發現，動感日月潭」臉書，找到「集集就愛追火車」活動貼文，依活動辦法操作即可參加抽獎，將抽出30位幸運者，贈送彩繪列車縮小版迴力車1台，另再抽出10位可獲得集集鐵道小鎮漫遊套票車埕＋版1套；照片上傳至個人臉書設定公開後，至車埕遊客中心出示上傳畫面，也可獲得彩繪列車縮小版迴力車1台，限量100台，送完即止。

(中時 )