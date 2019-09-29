今年光輝的十月，享譽全球的「合唱小天使」，維也納少年合唱團又將翩然抵台，在該團500年來首位來自香港的華裔指揮曾智斌領軍下，10月10日首場於宜蘭演藝廳，13日移師台中市中山堂，14日轉往高雄衛武營音樂廳，16日壓軸則在台北國家音樂廳獻藝。

來自歐陸多瑙河畔，傳唱超過520年，身穿招牌的水手服，擁有黃鶯般天籟歌聲的維也納少年合唱團，此次為台灣觀眾準備的曲目，包括孟德爾頌《乘著歌聲的翅膀》、德弗札克《母親教我的歌》、羅西尼《貓之二重唱》、奧地利民謠《從森林來的漢斯》，以及約瑟夫‧史特勞斯《假期旅行》快速波卡舞曲、約翰‧史特勞斯二世的《皇帝圓舞曲》等。

此外，尚有傳唱30年的不朽經典金曲《四海一家We are the world》，曾六度榮獲葛萊美獎的美國創作歌手比利‧喬（Billy Joel）的《維也納》。當然也少不了台灣歌曲，屆時將為現場觀眾帶來一個驚喜。

創立於1498年的維也納少年合唱團，由9至14歲男童組成，堪稱全球最著名的合唱團之一，1918年之前原本隸屬宮廷、僅為皇家獻唱。為紀念「交響曲之父」海頓、「歌曲之王」舒伯特等，幼時均加入過維也納少年合唱團，特以四位奧地利音樂家為名，分成海頓、莫札特、舒伯特及布魯克納四團巡迴全球各地演出。

自創立之初沿襲至今，每逢周日，維也納少年合唱團均與維也納愛樂、維也納國立歌劇院團員，一同於皇家大教堂演出。不僅如此，維也納少年合唱團歷年來曾多次受邀參加「維也納新年音樂會」，與維也納愛樂同台演出；尤其2012、2016年兩度由名家楊頌斯（Mariss Jansons）擔任指揮，透過衛星轉播，維也納少年合唱團亮眼的表現，讓全球樂迷所津津樂道。

值得一提的是，自2013年被任命為維也納少年合唱團的指揮曾智斌，由葛雷果聖歌至現代音樂均相當拿手，並以全能、多樣化的曲目著稱。今年輪到海頓團訪台，由來自香港的曾智斌率團，曲目方面安排應更能貼近台灣觀眾的口味。

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(旺報 )