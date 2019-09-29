美國指控中國華為技術公司涉及間諜活動而下達禁令，並要求盟國跟進，俄羅斯卻歡迎華為參與發展5G網路。

分析家指出，此舉除了要顯示俄羅斯與中國團結對抗美國，也是為了要推動將超高速網路帶給俄羅斯科技使用者。

華為這個月攜手俄羅斯電信商MTS，啟用在莫斯科的第一個5G測試區，並期待在首都其他區域開展這樣的服務。

莫斯科當局表示，在未來幾年內，網路將會成為這個城市基礎設施的一部份。

和許多西方國家相比，俄羅斯堪稱發展電信網路的先鋒，計畫2024年在所有主要城市都部署5G網路。

中國國家主席習近平6月訪問俄羅斯時，適值中、美因為華為而起的衝突達到高峰，但俄羅斯電信商MTS仍和華為簽下合約。

在與中國間的貿易戰和科技對抗中，美國威脅要切斷華為所需的一切美國零件和服務，例如華為所生產手機搭載的Android作業系統。

俄羅斯當時迅即挺身而出，提供所發展的Aurora作業系統供華為使用。

惠譽解決方案（Fitch Solutions）分析師蘭多尼（Michela Landoni）表示，假使Android 仍是華為的首選，那Aurora將是華為「短期的解決方案」。

據分析，Aurora可能成為華為發展自身作業系統的「墊腳石」。

(中央社)