學者胡幼偉今（29）日在臉書指出，「你是高高在上的總統、我們只是小老百姓」的舊時代將要過去。在新時代中，庶民雖不做韓國瑜的官，但卻是和韓國瑜共治天下的伙伴，這才是支持韓國瑜當選總統的積極理由！

胡幼偉表示，韓國瑜要跟庶民接觸，了解民意民情，再將蒐集到的意見，反映給政府相關部門盡速處理。庶民絕不是在輔選成功後就功成身退了；而是要在新時代中轉型為與老韓共治，地位同等重要的民意建言者。

胡幼偉臉書全文如下：

老韓被稱爲「庶民總統」，主要是因爲他強調苦民所苦，個人作風也很親民，沒有權貴的傲慢與驕氣。

但是，有些韓粉及中間選民認為，庶民的最大期盼，也是最大的任務，就是全力支持老韓選上總統，任務結束後，新時代開始，老韓就做他的總統、忙他的政務；庶民，尤其是鋼鐵韓粉，也就可以「回歸正常生活」，繼續各自過自己的平凡日子了。換言之，庶民跟老韓的關係，到總統大選結束、老韓當總統後，也就告一段落了！到時候，「韓家軍」也就可以解甲歸田了！

但我認為，如果只是這樣想，「庶民總統」這四個字的意義，就未免太過消極了。

老韓若能當選總統，庶民總統或庶民政治應該要有新時代的積極意義，也是一種新的意義。那完全不同於所謂民粹政治，而是真正的、嶄新的庶民政治！實現庶民政治的新時代理想，才是庶民共同支持老韓上位的重要意義。

怎麼說？

簡單講，在老韓當選總統後，台灣應該要進入庶民與老韓共治的新時代。

在這個新時代中，所有的政策，必須以提升庶民的生活水準為基本目標，而不能再獨厚少數人的利益。國家資源要下放基層，貧富差距不能繼續擴大。

做為總統，老韓除了掌管兩岸、外交及國防大政方針外，不要再事事干預行政院依專業分工而進行的日常政務。總統平時的工作，不是死盯著行政院的動靜，而是要去各地探訪基層庶民，關心庶民生活、傾聽庶民心聲，讓下情能夠上達，成為庶民與總統共治的新政治生態與政治文化。所謂天聽自我民聽、天視自我民視，這種以民為本的政治理想，要經由老韓與庶民特別濃厚的革命情感，在老韓手裡真正實現。

在「庶民與老韓共治」的框架中，我們才能真正理解並同意，為什麼大家應該支持老韓當總統；老韓也才不會忘記，他同意庶民所請，出來選總統，到底是什麼初衷！

所以，在大選結束，老韓開始當總統後，庶民跟老韓的關係非但沒有結束，反而是才正要開展在新時代中的親密互動！總統如果尊重體制，讓行政院好好做事，不要天天對行政院下指導棋，就會空出許多時間，不接見外賓或主持例行會議時，大部份的時間，就是要跟庶民接觸，了解民意民情，再將蒐集到的意見，反映給政府相關部門盡速處理。

於是，不管是強強滾或文山伯或每一位支持老韓當選總統的庶民，絕不是在輔選成功後就功成身退了；而是要在新時代中轉型為與老韓共治，地位同等重要的民意建言者。

唯有庶民與老韓共治天下，庶民總統或庶民政治，才有在新時代中的積極意義。我的想像是：那個「你是高高在上的總統、我們只是小老百姓」的舊時代將要過去。在新時代中，庶民雖不做老韓的官，但卻是和老韓共治天下的伙伴，這才是我們支持老韓當選總統的積極理由；一個除了讓民進黨下架外，更具正當性和必要性的理由！

(中時電子報)