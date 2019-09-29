中信兄弟球星「恰恰」彭政閔29日引退戰若贏球，就能拋下封王彩帶，總教練伯納雖然是洋教頭，不過他也深知這名球員對全台灣球迷來說有舉足輕重的地位。伯納也坦言想在今年用封王彩帶送給彭政閔退休大禮，同時也點出下半季中信兄弟之所以能打出氣勢，陣中有不少關鍵人物及時跳出來。

今日賽前中信兄弟封王魔術數字降到M1，若贏球便可在彭政閔引退戰拋下封王彩帶，伯納其實從季初開始，就對全隊上下表達今年訂下要為彭政閔拚生涯最後總冠軍的目標，他賽前表示，「今天最重要就是專注每一場比賽、盡全力贏球，今天是特別日子，也是彭政閔應得的榮耀，希望給彭政閔封王彩帶當作退休禮物。」

上半季兄弟後繼無力，最終以排名第3收場，不過下半季打出不同氣勢，目前穩坐戰績龍頭，伯納表示除了大家想獲勝的心情強烈之外，陣中也不乏有關鍵人物跳出來，特別點出中繼投手鄭凱文是關鍵人物。「他在整年度都能穩住牛棚，幫助球隊穩住戰績，扮演舉足輕重的位置。」鄭凱文本季63場後援出賽，拿下11勝、13次中繼成功，自責分率僅2.98，也是目前兄弟陣中勝投數最多的投手。

除此之外今年竄起的年輕土投廖乙忠，即時頂上重要的先發輪值；「終結者」李振昌一上場就帶給球隊很大安心感。野手部分吳東融擔任稱職第一棒，維持很高的上壘率，助球隊一開始就能有攻勢；林智勝以老將之姿在打擊貢獻許多；高宇杰雖然是菜鳥，不過扛起重要捕手位置，甚至今年將引退的彭政閔在生涯最終年維持不錯打擊率。

伯納表示，下半季兄弟能有亮眼表現，每位球員的貢獻都很重要，教練團也從季初一直幫助選手，才能有競爭下半季冠軍的資本。

(中時電子報)