一年一度的「西拉雅趣飛車─無動力造型車創意競賽活動」，10月27日將於台南市走馬瀨農場登場。（西拉雅國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

一年一度的「西拉雅趣飛車─無動力造型車創意競賽活動」，10月27日將於台南市走馬瀨農場登場。（西拉雅國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

一年一度的「西拉雅趣飛車─無動力造型車創意競賽活動」，10月27日將於台南市走馬瀨農場登場，今年共吸引48組參賽團隊報名，是舉辦6年來最踴躍的一屆，除了趣味刺激的比賽，還有許多適合親子同樂的活動，而且只要穿黃色服裝或配件，就可以免費入園。

今年48組參賽隊伍除了親子同樂的家庭組合、創意無限的學生團隊，更有來自工藝、設計等專業領域的社青、企業共組參賽，人人皆有機會抱走總獎金45萬的各項大獎。

活動當天走馬瀨農場的大草原也準備了豐富趣味、親子同樂的活動，包含自行車與電動車的試乘、為小小朋友舉辦的滑步車體驗、寓教於樂的手作DIY等，現場更備有大片舒適悠閒的野餐觀賽區。

此外，活動當天上午10點前著黃色服裝或配件，即可免費入園。主辦單位也與周邊許多店家合作，提供最超值的優惠，讓遊客順遊玉井、楠西、東山附近景點，詳細優惠資訊可參考西拉雅趣飛車臉書粉絲專頁。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，西拉雅趣飛車今年有創新高的隊伍報名，是往品牌建立邁進了一大步，期待未來成為更受矚目的賽事，也邀請民眾前來觀賽，為支持的隊伍加油打氣，順遊周邊景點。

(中時 )