中央氣象局於29日已發布新北市北部海域為米塔颱風海上颱風警報警戒範圍，新北市政府觀光旅遊局為確保民眾安全及旅遊品質，並宣布十分瀑布公園9月30日暫停開放。(吳康瑋攝)

中央氣象局於29日已發布新北市北部海域為米塔颱風海上颱風警報警戒範圍，新北市政府觀光旅遊局為確保民眾安全及旅遊品質，並宣布十分瀑布公園9月30日暫停開放，更提醒民眾請勿前往烏來山區、碧潭、野柳、海邊等警戒地區遊玩。

新北市政府觀光旅遊局表示，未來待颱風警報解除後，將會視園區復原情形再行公布開園日期。此外，也公布「雲仙樂園」9月30日也將休園，旅客切勿前往。

另外也提醒民眾，颱風期間，請務必注意自身安全，請勿前往颱風警戒地區遊玩；尤其山區（含烏來、瑞芳、十分風景區）、海邊（含野柳風景區、淡水），以及碧潭風景區恐因大雨造成水位暴漲，請民眾切勿前往。

新北市政府觀光旅遊局也提醒，新北市所轄旅服中心、各風景區遊客中心(含瑞芳、十分、碧潭、烏來)及猴硐煤礦博物園區各館舍，將配合新北市停班訊息休館，深澳鐵道自行車RailBike將配合停班課訊息停止營運，請民眾留意颱風警報及最新停班停課訊息。

(中時 )