米塔颱風新北二級開設 10點前宣布是否停班停課 18:292019/09/29 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局今天下5點30分發布米塔颱風新北市海上颱風警報，預期颱風路徑明後天逐漸逼近北台灣，帶來豪大雨，新北市災害應變中心下午已進入二級開設，至明天的上班上課資訊，新北市府表示，最晚將於晚間10點前與北市、基隆市同步宣布。 新北市府表示，因應米塔颱風來襲，新北市自29日晚間8時開放水門周邊部分道路紅黃線停車，詳細停放條件與位置請至新北市政府網站查詢。 (中時 ) #米塔颱風 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 質詢長短正夯 新北議會決議拉長1小時 17:032019/09/27 政治 新北檢2020查賄選、反賄選開跑 傳LINE也能檢舉賄選 18:302019/09/27 生活 攜新北小農 板橋大遠百、台北寶慶店獨賣好食材 19:402019/09/27 生活 義警界最高榮譽 新北金勤獎登場 19:592019/09/27 社會 都更危老開花結果 新北舊市區大案搶進 04:102019/09/28 財經焦點 新北最貴房價 永和43.2萬／坪奪冠 04:102019/09/28 財經焦點 新北農漁精品展 產地直送尚青 04:102019/09/28 地方新聞 免費塗氟、打疫苗 新北長者有福了 04:102019/09/28 地方新聞 大選查賄起跑 新北檢推LINE檢舉 04:102019/09/28 地方新聞 DIY香蕉飯、秋天採柚趣！新北農家DO一日 03:372019/09/28 旅遊 生活熱門新聞 放颱風假有影？吳德榮曝驚人機率 - 生活 明天放颱風假？北北基今晚10點前宣布 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 以中颱侵台機率高 颱風論壇：2地區將狂風暴雨 - 生活 颱風米塔逼近 氣象局：今晚8時30分發陸警 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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