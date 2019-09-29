中央氣象局今天下5點30分發布米塔颱風新北市海上颱風警報，預期颱風路徑明後天逐漸逼近北台灣，帶來豪大雨，新北市災害應變中心下午已進入二級開設，至明天的上班上課資訊，新北市府表示，最晚將於晚間10點前與北市、基隆市同步宣布。

新北市府表示，因應米塔颱風來襲，新北市自29日晚間8時開放水門周邊部分道路紅黃線停車，詳細停放條件與位置請至新北市政府網站查詢。

(中時 )