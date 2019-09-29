赤道幾內亞副總統歐比昂遭瑞士當局充公的25輛超跑，今天將在日內瓦拍賣。

帥氣超跑人人愛，但再有錢也不見得搶得到。今天在瑞士日內瓦的高球俱樂部，

將舉行一場別開生面絕無僅有的超跑拍賣會，7輛法拉利，3輛藍寶堅尼， 5輛賓利，1輛瑪莎拉蒂以及1輛麥拉倫等等，總共25輛氣勢非凡一字排開，開放有錢爺們大灑幣。

這25輛車預計可賣到1850萬瑞士法郎(約台幣5.8億)，其中最貴的是全球不到10部的藍寶堅尼Veneno Roadster，要價480至570萬歐元。這批超跑都是赤道幾內亞副總統歐比昂（Teodorin Obiang Nguema）的私人收藏。

歐比昂現年51歲，他曾號稱非洲金童，父親是該國總統兼獨裁近40年的恩格瑪。2016年，老爸內舉不避親，任命自己兒子當副總統，不過之後歐比昂就因為涉嫌貪腐與盜用公款被遭法國通緝。瑞士當局2016年以財務違法起訴歐比昂，但今年2月撤銷告訴，但把他名下的25輛超跑充公。

拍賣公司表示，這批私人收藏最吸引人之處，在於這些超跑的哩程數都很低。

(中時電子報)