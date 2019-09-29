上週，挪威陸軍剛接收第一架韓華陸地系統(Hanwha Land Systems)所製作的K9 155公釐履帶式自走榴彈砲，與它同行的還有首輛K10 ARV裝甲彈藥補給車(K10 ARV )。這筆軍售是在2017年12月決定的，挪威國防部將購買24輛K9自走砲以及6輛K10補給車，金額將達3.83億美元(118.8億新台幣)。

陸軍情報網(Army Recognition)報導，挪威成為繼芬蘭之後，第二個購買了韓國K9自走砲的北歐國家，在2017年2月，芬蘭國防部長尤西·尼尼斯托(JussiNiinistö)宣布購買48輛K9自走砲。使用國已有韓國、印度、波蘭、芬蘭、愛沙尼亞，與最新加入的挪威，另外埃及也是潛在買家，他們正在對K9進行評估測試。

K10裝甲彈藥補給車，像砲管的是送彈機。(圖/韓國陸軍)

K9又稱為「雷霆式」((Thunder)，是由三星Techwin研製的履帶裝甲底盤，加上韓國國防發展局的155公釐/52倍徑大砲，現在整合由韓華陸地系統公司製造。該砲的最大射程為40公里，內部攜彈量48枚，有一座自動裝填系統，以5名工作人員來操砲，分別是指揮官、駕駛員、砲手、助理砲手和裝載員組成。

K10 Ammunition Support Vehicle

與K9搭配的是K10 ARV彈藥補給車，它與K9使用同樣的底盤，上有一具自動裝填臂，最大傳輸速率為每分鐘12發，砲彈的最大容量為104發，裝填過程是完全自動化的，裝填臂能夠將其對準K9背面的接收孔中。然後快速送彈，這樣一來，部隊而無需機組人員暴露在戰鬥環境中，減少可能的危險。

(中時電子報)