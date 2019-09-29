重陽節將至，台南市政府為表達對長者的關懷及尊敬，針對55歲至64歲原住民長者及65歲至99歲長者，每人發放重陽敬老禮金1000元，10月2日下午將透過各銀行、郵局或農會等金融金構以匯款方式發送。另為祝賀百歲以上人瑞，市長黃偉哲還特別準備價值1萬2000元的金鎖片乙份，表達對高齡長者的重視，祝賀長者們度過愉快的重陽節。

市府社會局指出，台南市今年發放重陽敬老禮金長者約有29萬2920人，另百歲以上人瑞有238人，合計共有29萬3158位長者符合領取資格。黃偉哲為增加長輩領取敬老禮金的便利性，除原本開放的12家金融機構外，今年也請社會局協調新增元大、京城、中國信託等3家金融機構，共有15家特約金融機構，可供長輩自由選擇就近的匯款銀行。

另外，為了照顧行動不便或其他因素無法到各金融機構開戶的年長者，也將請各區里幹事親自到府發送現金，同時關心長者的生活近況；百歲以上人瑞則從9月26日起至10月7日，由各區區長代表市長前往長輩家中致贈金鎖片祝賀，確保每位長輩的權益。

(中時 )