929台港遊行，台北濟南路現場。 （圖／吳家豪）

香港歌手何韻詩（圖）29日出席台港大遊行時，遭不明人士潑紅漆襲擊，她表示，這就是許多香港社運人士天天面臨的恐嚇，但香港人絕不會因此而害怕。（王英豪攝）

929台港大遊行今天下午在台北登場，香港歌手何韻詩遭不明人士潑紅漆攻擊，蔡英文強調，她要再次嚴正的說「這裡是自由文明的土地，不是極權肆行的地盤」，不會允許這樣的行為繼續在台灣發生，將依法嚴懲。

「929台港大遊行：撐港反極權」今天下午在台北登場，約2千人在濟南路旁聚集，何韻詩在接受媒體聯訪時遭不明人士從後方潑紅漆攻擊，攻擊人士已被警方帶走偵訊。

蔡英文今天在臉書表示，自由，不是從天而降，也並非理所當然。它需要一代代人以生命爭取，也需要一代代人以決心守護。這條路，過去，我們辛苦走過；現在，我們並肩陪伴。

她說，就在今天，全世界20個國家45個城市，與香港人一起邁出腳步、走上街頭，為了香港的自由民主而行。「每個人的心，都跟香港在一起」。

蔡英文表示，最近在台灣，陸續發生聲援香港的請願活動，受到中國籍人士暴力滋擾的情形。「我要再次嚴正的說：這裡是自由文明的土地，不是極權肆行的地盤，不要試圖挑戰台灣的民主法治，我們不會允許這樣的行為繼續在台灣發生」。

她說，今天的遊行，蓄意的挑釁破壞、施行暴力的人，已經被警方逮捕，隨即要移送司法偵辦、依法嚴懲。「請務必嚴肅看待我們守護台灣民主的意志與決心」。

(工商 )