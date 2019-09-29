台中市機車業者宣導民眾報廢1輛二行程機車，除可獲行政院獎勵金500元，環保局加碼推出報廢排名賽及抽獎活動，總獎金高達20萬元。環保局表示，截至8月底，台中二行程機車共淘汰1萬5366輛，淘汰率16.4％六都第一。

環保局針對民眾淘汰二行程機車，推出多元補助方案，換購電動機車，依照輕重型不同等級，補助2萬1200元至4萬1800元；換購六期機車，依照一般民眾或中、低收入戶等不同條件，補助5000元至1萬2000元。

環保署從今年5月起針對機車行推動「宣導報廢獎勵金」方案，機車業者成功宣導民眾報廢1輛二行程機車，可獲獎勵金500元。

針對機車業者響應，環保局再加碼兩項獎勵金活動，一是申請案件數量競賽，統計業者宣導報廢通過審核的車輛數，取前20名獲得獎勵金；二是抽獎活動，業者在活動期間向環保局完成申請，經審核符合資格者，可參加抽獎，兩項活動總獎金高達20萬元。

(中時 )