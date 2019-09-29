輕颱米塔逼近台灣，氣象局持續發布海警，預估晚間8點30分將發布陸警。目前米塔位於台北東南方710公里海面上，30日時最接近台灣，將偏北方向通過台灣近海。

氣象局表示，米塔下午5時已來到台北710公里海面上，預測它以西北方向前進，預計明天上午來到東部外海，明天傍晚到晚上移至宜蘭近海，然後10月1日進入台灣北部海面。如果移動速度和方向未變，氣象局將在今晚8時30分正式發布陸上警報。

各地方政府仍視氣象局最新資料宣布明（18日）是否停班停課，將陸續公布，《中時電子報》為您整理全台狀況一覽。

【北部】

基隆市：22時前宣布是否停班停課。

台北市：22時前宣布是否停班停課。

新北市：22時前宣布是否停班停課。

桃園市：未宣布。

新竹市：未宣布。

新竹縣：未宣布。

【中部】

苗栗縣：未宣布。

台中市：未宣布。

彰化縣：明天正常上班上課。

雲林縣：未宣布。

南投縣：未宣布。

【南部】

嘉義縣：明天正常上班上課。

嘉義市：明天正常上班上課。

台南市：明天正常上班上課。

高雄市：未宣布。

屏東縣：明天正常上班上課。

【東部】

宜蘭縣：未宣布。

花蓮縣：未宣布。

台東縣：未宣布。

【外島】

澎湖縣：未宣布。

連江縣：22時前宣布是否停班停課。

金門縣：未宣布。

(中時電子報)