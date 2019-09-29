輕颱米塔逼近台灣，氣象局持續發布海警，預估晚間8點30分將發布陸警。目前米塔位於台北東南方710公里海面上，30日時最接近台灣，將偏北方向通過台灣近海。
氣象局表示，米塔下午5時已來到台北710公里海面上，預測它以西北方向前進，預計明天上午來到東部外海，明天傍晚到晚上移至宜蘭近海，然後10月1日進入台灣北部海面。如果移動速度和方向未變，氣象局將在今晚8時30分正式發布陸上警報。
各地方政府仍視氣象局最新資料宣布明（18日）是否停班停課，將陸續公布，《中時電子報》為您整理全台狀況一覽。
【北部】
基隆市：22時前宣布是否停班停課。
台北市：22時前宣布是否停班停課。
新北市：22時前宣布是否停班停課。
桃園市：未宣布。
新竹市：未宣布。
新竹縣：未宣布。
【中部】
苗栗縣：未宣布。
台中市：未宣布。
彰化縣：明天正常上班上課。
雲林縣：未宣布。
南投縣：未宣布。
【南部】
嘉義縣：明天正常上班上課。
嘉義市：明天正常上班上課。
台南市：明天正常上班上課。
高雄市：未宣布。
屏東縣：明天正常上班上課。
【東部】
宜蘭縣：未宣布。
花蓮縣：未宣布。
台東縣：未宣布。
【外島】
澎湖縣：未宣布。
連江縣：22時前宣布是否停班停課。
金門縣：未宣布。
(中時電子報)
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