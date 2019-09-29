經7小時救援，被困洞穴的中學生獲救。（照片取自中新網）

雲南昭通3名中學生結伴玩耍，其中一名14歲學生掉入學校後山一深約40米的洞穴，威信縣消防部門經7小時救援，最終成功施救。被困男孩除身上有輕微擦傷和長時間在洞底造成輕微缺氧外，生命現象平穩。

9月27日17時30分，昭通市威信縣三桃中學3名學生，結伴到學校後山包谷地中玩耍，其中一名14歲學生不慎掉入包穀地邊的一個洞穴中。當日20時10分接到報警後，威信縣消防救援大隊2車19人緊急出動。21時31分，消防救援人員到達現場。現場顯示，男孩被困的洞穴為天然形成，周邊長滿雜草。經救援人員現場查看，視野所見，洞口長約1.5米，寬約0.5米，深不見底。

救援人員3次下洞搜尋，均未發現被困人員，而最後一次搜尋，已見洞地。對於該學生是否掉入洞內，救援人員產生了疑惑。經再次詢問當事的另一名學生，救援人員得知被困人員確實掉入洞內。次日1時22分，第四名隊員再次下洞搜尋。當下降到38米左右時，搜尋隊員聽到了洞底有微弱呼吸聲，當即向指揮員報告。指揮員下令另2名隊員，攜帶EMT(緊急醫療技術)器材、安全繩和吊帶，下洞協助救援。最終，被困人員於28日3時36分，被成功救出。

(旺報 )