中台灣牙醫後援會29日成立，來自苗、中、彰、投4縣市牙醫師公會成員，約1000多人進場力挺。（張妍溱攝）

蔡英文總統拚連任，29日於台中市金典酒店參加「中台灣牙醫後援會」成立活動，來自苗、中、彰、投4縣市牙醫師公會成員，約1000多人進場力挺；蔡英文呼籲支持者，不要對國際社會送錯的訊號，守護台灣民主自由，投下對台灣關鍵的一票！

蔡英文指出，牙醫界的朋友，不僅在專業上的投注，對國家的貢獻讓她最感動，牙醫界的醫師非常熱心，包括海外義診、參與WHA，相當熱情，近來，中國對台灣的文攻武赫，甚至香港現在的情勢發展，大家都很關心。

蔡英文說，2020大選是一個關鍵時刻，展現出來給國際社會，一個很清楚的訊息，就是台灣目前處在民主最前線，台灣人的選擇是什麼？台灣人的意志是什麼？所以她希望明年大選結果出來，全世界會得到一個很清楚的訊息，就是台灣人堅持的價值就是民主自由。

蔡英文指出，台灣人堅持自己的尊嚴、堅持自己的主權，「自己決定自己」未來的權力，要把這個選擇權、這個主權，能世世代代的交給台灣下一代。台灣人堅持的價值是什麼？台灣人這麼多年來努力奮鬥的是什麼？要告訴國際社會最有效的，就是在大選投下神聖一票，讓投票結果，大聲向世界說出，台灣人的聲音。

現場蔡英文拜託大家，選舉僅剩100多天，一定是一個激烈的交戰，所以很多不確實的假訊息、扭曲的訊息、刻意操作出來的訊息、抹黑的訊息一定滿天飛；請大家要堅定自己的信仰，堅定對台灣的信心，假訊息不要自動轉傳出去，幫忙查證與澄清。

蔡英文指出，蔡英文的團隊是非常成熟而且有經驗的團隊，是一個非常有效率的團隊，馬上處理問題要解決，馬上找出有效的方法來解決長期的問題或者結構性的問題，有方向、計畫去解決，所以這樣的執政團隊需要大家支持，再有四年讓團隊為大家做更多事。

蔡英文說，不管「台灣派」或是「中華民國派」都可以團結在一起，投下對台灣關鍵的一票，她請大家記得不只支持蔡英文，還有民進黨的立委、政黨都需要大家的支持。

(中時 )