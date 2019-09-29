電影《玩命關頭》導演羅伯柯恩（Rob Cohen）今年2月才被改名為薇科莉維洛（Valkyrie Weather）的女兒指控性侵，近日又有一名28歲化名珍（Jane）的女子向媒體爆料，羅伯於2015年趁著她失去意識時性侵她，她雖未立刻報警，但迅速將此事告知身邊2位朋友，後來的就醫紀錄中也包含性侵後尋求治療。羅伯透過律師嚴正否認對方的說法。

珍接受外媒「HuffPost」訪問時表示，羅伯當時在紐約曼哈頓找了間雪茄館談影集合作，雖然她沒要求，但對方主動幫她點了杯酒，還不斷調情、大談個人性生活，接著又邀她共進晚餐，她雖然察覺到異狀，卻因為想抓住千載難逢的事業機會而答應，但當晚後半的意識模糊，醒來時發現全裸躺在飯店床上，羅伯未經她同意，就將臉貼在她的私密處並用手指強暴她，她瞬間顛簸的逃離床鋪並且嘔吐。

70歲羅伯柯恩有過不少賣座作品，包含《限制級戰警》、《神鬼傳奇3》，還曾和華語巨星李連杰、楊紫瓊等人合作，如今卻因連續2起性侵控訴，恐怕晚節不保，但他的律師表示：「這個虛偽的故事完全就是令人憤怒的誹謗，嚴重冒犯的斷言我客戶曾參與性侵、犯罪和其他不妥行為，都極具爭議且被我的客戶否認。」

(中時 )