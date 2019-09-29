博士論文爆爭議，蔡英文總統27日起授權國家圖書館把她的論文公開，讓大眾閱覽。曾因指控蔡博士學位涉作假挨告的旅美學者林環牆，今天又上傳一張「博士取得流程圖」，質疑蔡英文沒走完程序。

林環牆在臉書表示，他剛剛收到一位台灣科學家所製作的「博士取得流程圖」，非常清楚。世界上各主要大學的博士取得流程，基本上是一樣的。並指該位科學家和我的分析一樣，蔡英文的博士流程頂多走到步驟（4）或步驟（5）。

網友說：「這張圖比蔡論文專業多了。」、「台灣的碩士取得流程也是如此。」、「總統府可能又要開始忙啦。」、「我在英國倫敦拿到博士學位喔，這些所有流程完全走過！」、「大家取得學位的過程都是這樣，一直這樣，到處這樣，不知道為何所有無數個怪誕都發生在同一個人身上。」

也有網友認為，「個人覺得口試是沒過須修改，但是台灣位子已經安排好了就回台灣了，但是不管如何，反正就是程序沒走完啦！但是為何會有證書呢？如果是學院給的，但是程序沒完成，又怎麼會有證書呢？可以直接問學院這個問題嗎？」

(中時電子報)