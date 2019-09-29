彰化縣立成功高中籃球成軍四年，去年以黑馬之姿闖入全國賽事拿下第五名。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

溪湖在地企業松富工業為了紀念已故前總經理紀志達為在地籃球運動的付出與貢獻，去年起開辦松富盃籃球邀請賽，邀各地球隊到溪湖相互切磋，以賽代訓。成功高中籃球隊今年在第二屆賽事中勇奪高男組冠軍。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

「Dream Big 菁英籃球訓練營」將於10月4日至10月6日在彰化縣成功高中開訓，集結彰化縣內高、國中70名菁英籃球選手集訓和50名球隊教練，邀來重量級的中華男籃代表會總教練帕克（Charlie Parker）擔任訓練營總教練，打造美式專屬訓練計畫，盼讓縣內籃球小將們更加精進。

彰化縣立溪湖國中籃球隊曾孕育如今台元女籃教練周泓諭等優秀國手，但多數球員多只能選擇往外縣市傳統高中男籃強校繼續打球、升學，三年前彰化縣成功高中成立籃球隊，盼能阻止人才流失，讓球員們在地升學，彰化縣議長謝典林也居中協調聯繫，鼓吹提倡「在地連線」。

草創三年，成功高中籃球隊克服資源不足，在草地上自製各種器材、土法煉鋼苦練，竟也逐漸嶄露頭角、闖出「彰化勁旅」名氣，去年還闖進全國賽事拿到第五名；去年底全新的千萬籃球場館完工啟用，在地的松富工業也全力支持，連兩年出錢出力，舉辦松富盃籃球賽邀各地球隊到溪湖與小將們切磋交流。

彰化縣議會議長謝典林表示，此次菁英籃球訓練營召集全縣籃球隊中優秀青少年選手來集訓；中華男籃總教練帕克專程到彰化來為球員指導，近年他帶領中華隊展現的佳績，大家有目共睹，透過菁英籃球訓練營，相信能讓選手有所收穫，希望能在國中及高中籃球聯賽獲得好成績。

謝典林說，感謝縣府大力支持體育活動，彰化近年舉辦多場賽事如BE HEROES經典再現籃球賽、SBL超級籃球聯賽等，期望藉由籃球帶動彰化的能見度，並提升彰化觀光旅遊。

(中時 )