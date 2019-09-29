吳家豪攝

929台港大遊行今天在台北舉行，民進黨主席卓榮泰率黨公職前往聲援，卓榮泰表示，台灣是一個可以讓人民自由表達意願的國家，是一個會保障人民合法權利的政府，「這跟中國不同，跟中國統治的地方也不同」。台港有一樣的目標，也有一樣的力量，將互相連結向世界發出我們的聲音。

卓榮泰今天在前行政院長游錫堃、立法委員余宛如、邱泰源、李麗芬、吳玉琴、陳靜敏、吳思瑤、何志偉、呂孫綾、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、陳歐珀、葉宜津、台北市黨部主委陳正德等黨公職陪同下，率黨部主管參與「929台港大遊行—撐港反極權」，主辦單位晚間估計約有10萬人參加遊行，不畏風雨，展現「撐香港 護民主」的決心。

民進黨立委參選人許淑華、阮昭雄、高嘉瑜、謝佩芬、吳怡農、蔡沐霖、張銘祐、賴品妤、周江杰、李問也到場參與，與副秘書長林飛帆輪流擔任麥克風手，帶領民進黨大隊呼口號，聲援香港。

卓榮泰表示，台灣可以讓人民自由表達意願，並且保障人民合法權利，這與中國不同，自由、民主與人權沒有任何統治者可以剝奪，會堅定的走下去，向世界發出聲音。

他隨後接受媒體訪問時表示，自由、民主與人權是世界的普世價值，沒有任何統治者可以剝奪，也不應是任何人可以自願拋棄，今天「撐香港 護民主」跟「守民主 護台灣」，走的是同樣的一條路 ，堅持一樣的事。

卓榮泰提到，最近台灣發生了幾件相關的暴力事件，這非常的不應該，他們非常重視此問題。台灣是一個可以讓人民自由表達意願的國家，是一個會保障人民合法權利的政府，這跟中國不同，跟中國統治的地方也不同。

他說，剛剛在場外外圍的警察人員，他也鼓勵他們，公權力要給人民信心。雖然下著雨，他跟夥伴們會堅地的走下去，我們的每一步都是自由、民主、人權的一大步，都是普世價值的一大步。

卓榮泰表示，希望「撐香港 護民主」與「守民主 護台灣」，共同的努力，彼此加油，「我們有一樣的目標，也有一樣的力量，互相連結向世界發出我們的聲音。」

(工商 )