好萊塢50歲女星珍妮佛羅佩茲（Jennifer Lopez，J.Lo）近來愛情事業兩得意，不只在電影《舞孃騙很大》的演技獲得高評價，和44歲美國前大聯盟球星男友A-Rod（Alex Rodriguez）感情進展順利，今年接受男方求婚後，根據《時人》雜誌報導，2人已於美國時間27日舉行在洛杉磯訂婚派對。

雖然這對戀人尚未表明已訂婚，但A-Rod在IG寫下：「很開心昨晚能夠和家人、親近好友一起慶祝。」照片中J.Lo穿著白色削肩禮服，燦笑看著未婚夫，畫面相當甜蜜。美媒報導，2人各自有2個孩子，據知4個小孩在這段關係中扮演重要角色，因為孩子們相處融洽，也樂見父母走在一起。

有過3段婚姻的J.Lo對愛情始終懷抱夢想，和離婚過一次的A-Rod交往2年，雖曾傳出男方劈腿偷吃，但不影響2人感情，從不吝於在IG放閃，男方今年3月更發文表示：「她說『我願意』！」照片中2人深情牽著手，女方手上鑽戒更被推測有10克拉。

(中時 )