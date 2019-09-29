日本延宕已久的調升消費稅率將自10月1日起實施，由8%漲到10%。外界擔憂此舉恐致日本經濟落入衰退，但當局強調有必要加稅以籌措重大政策資金。

以下是關於這項行動的重點問答：

●漲稅涵蓋哪些項目？

從電子產品、酒類、書籍到汽車，幾乎所有消費產品都受到影響。但有些例外項目，包括出刊頻率超過每週2次的書報雜誌，和不在購買地點當場消費的食品。

換句話說，這代表食品雜貨和外帶食物將維持原稅率。但對部分食品零售商而言會帶來一些麻煩，例如麵包店和隨處林立的便利商店，由於消費者可選擇外帶或在店內食用，因此結帳須用不同稅率。

●漲稅為何延後？

日本首相安倍晉三已2度延後調高消費稅，因擔憂衝擊到脆弱的經濟成長。歷史上日本政府調高消費稅都嚴重衝擊經濟，包括最近2次分別在1997年將稅率由3%提高到5%，和在2014年由5%提高到8%，日本經濟隨後都落入衰退。

受到全球經濟走軟傷害出口的影響，日本第二季經濟成長率修正後已由第一季的0.5%減緩至0.3%。此外，日本消費者原已面臨各種間接加稅，包括進口貨品關稅調漲，荷包已受傷。

富士通總研（Fujitsu Research Institute）經濟學家舒爾茲（Martin Schulz）告訴法新社：「日本薪資已20年未上漲，代表提高消費稅將直接導致民眾購買力下降。」

他說，日本零售商都標示稅前價格，只在下方用較小字標示稅後價格，「彷彿表示『不能怪我們，要怪萬惡政府』」。

●消費者如何反應？

消費稅將上漲已引發日本民眾焦慮，部分消費者決定提前大額採購。65歲的周參見真弓（Mayumi Susami）在東京一家大型電器行內告訴記者：「我擔心漲稅。因為月底我就要退休了，但退休金並不是非常多。」

不過專家指出，跡象顯示許多日本消費者只會順應漲稅，不太可能調整支出。穆迪分析公司（Moody's Analytics）經濟學家穆克吉（Shahana Mukherjee）說：「和預期相反，只有極少跡象顯示，消費者在10月漲稅前明顯擴大支出。」

穆克吉表示，這樣的情況使得有種說法獲得進一步支持，也就是日本消費者支出已反映預期漲稅，也就是在真正漲稅後，消費者行為較不太可能劇烈變化。

●為何需要漲稅？

日本增值稅（VAT）率在經濟合作暨發展組織（OECD）國家中偏低，遠低於2018年平均的19.3%。但日本政府負債水準卻在已開發國家中居首，高達國內生產毛額（GDP）的226%，加上人口老化嚴重，導致國家支出迅速膨脹。

東京當局已開始採取措施，以緩和消費者和零售商受到消費稅調漲的衝擊，包括提供大規模方案資助購屋購車，以及補助低收入戶和有幼兒家庭。

換句話說，這波漲稅究竟能為日本國庫增加多少收入，須過些時間才能明朗。日本當局計畫最終將收入用於改善社會福利體系，並提供3歲以上兒童免費學前教育。

(中央社)