香港反送中風波延燒，今（29日）的「全球反極權大遊行」有多起激烈衝突。晚間6時左右，灣仔軒尼詩道設路障並遭人縱火，但火勢隨即得到控制。警方則在灣仔對示威群眾施放催淚彈，示威者更以汽油彈還擊，場面驚險。

另外據東網報導，稍早衝突造成一名外國女記者右眼中彈送醫。另目前港鐵灣仔、金鐘站皆宣布暫時關閉。

(中時 )