香港遊行爆發多起衝突 傳外籍記者右眼中彈 19:442019/09/29 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 港鐵灣仔站出口遭人縱火。（圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港反送中風波延燒，今（29日）的「全球反極權大遊行」有多起激烈衝突。晚間6時左右，灣仔軒尼詩道設路障並遭人縱火，但火勢隨即得到控制。警方則在灣仔對示威群眾施放催淚彈，示威者更以汽油彈還擊，場面驚險。 另外據東網報導，稍早衝突造成一名外國女記者右眼中彈送醫。另目前港鐵灣仔、金鐘站皆宣布暫時關閉。 (中時 ) #香港示威 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港示威集會衝突傳槍響 警方發射水炮驅散群眾 23:152019/09/28 兩岸 兩岸熱門新聞 大陸再度發現10億噸級大油田 - 兩岸 - 旺報 中視記者赴港採訪反送中 遭港警噴胡椒水 - 兩岸 香港示威衝突持續 13人受傷送院 - 兩岸 阿帕契、直-10 量級不同難相較 - 焦點新聞 - 旺報 何韻詩參加台灣撐港反極權遊行 遭不明人士潑紅漆 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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