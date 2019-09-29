泰國女將伊瑟儂錯過4個賽末點，讓到手一半的冠軍溜走，大陸女將何冰嬌則拿下睽違3年的冠軍。(嵌入自BWF官方臉書)

2019韓國羽球公開賽女單4強賽擊敗寶島球后戴資穎的泰國好手伊瑟儂（Ratchanok Intanon），決賽面對中國大陸選手何冰嬌，第2局握有4個賽末點的優勢下遭到大逆轉，最終何冰嬌18：比21、24比22、21比17贏得個人睽違3年的首座冠軍。

左手持拍的何冰嬌上一次在BWF賽事奪冠，是2016年10月法國羽球公開賽，今年球季也有兩站打進到決賽，但都沒能帶走冠軍，其中一次還是輸給伊瑟儂。

來到韓國，何冰嬌再度於決賽挑戰伊瑟儂，這一回她用戲劇性的方式，讓比賽有了不一樣的結局，第2局在16比20落後、比賽就要畫下句點之際，她連搶5分讓賽況出現變化，經過「丟是」後追平局數，第3局在3比3平手後連得2分超前，就這樣一路領先到獲勝。

賽後何冰嬌說：「決賽之前，我心想這次自己會贏還是輸，這令我非常緊張，現在我拿到3年來第一座冠軍，現在實在說不出話來，因為我整個腦袋都放空了。」

何冰嬌補充：「奪冠之後第一件想做的事，是告訴父母我贏得冠軍了，然後再想看看要做什麼，畢竟我不是那麼外放的人。透過這一站賽事，我學到一些獲勝的方法，特別是當我落後時怎麼去打，這些經驗對我之後的巡迴賽很有幫助。」

(中時電子報)