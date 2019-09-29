米塔颱風來襲，北市各河川疏散門預計將於30日進行關閉，自今晚8點啟動河川區車輛「只出不進」管制措施，同時開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，並暫停該區域路邊停車收費，請民眾不可再將車輛駛入河川區停放，已停放於河川區內之車輛，請提早移置。

(中時 )