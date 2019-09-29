駕駛注意！北市晚間8點河川區車輛「只出不進」 18:472019/09/29 中時 吳堂靖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 米塔颱風來襲，北市各河川疏散門預計將於30日進行關閉，自今晚8點啟動河川區車輛「只出不進」管制措施。（北市工務局提供／吳堂靖台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 米塔颱風來襲，北市各河川疏散門預計將於30日進行關閉，自今晚8點啟動河川區車輛「只出不進」管制措施，同時開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，並暫停該區域路邊停車收費，請民眾不可再將車輛駛入河川區停放，已停放於河川區內之車輛，請提早移置。 (中時 ) #河川區 #車輛 #停車 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 拚環保賺獎金 新北屋頂農場競賽開跑 04:102019/09/25 地方新聞 8個月檢舉破2萬件 基隆警凍抹條掃蕩違停 12:092019/09/25 社會 淡北道路小組審查建議通過 新北市：將加強與北市溝通 20:422019/09/25 生活 竹北停6動工 光明商圈大利多 04:102019/09/26 地方新聞 威潤 10月赴日參展搶商機 04:102019/09/27 證券．權證 桃園農博交通管制措施籲民眾留意 12:572019/09/27 社會 2歲以下 須用後向式安全座椅 04:102019/09/28 生活新聞 富岡露鳥俠猥褻外國單車女 丟臉丟到國外 04:102019/09/28 地方新聞 總統贈車鑰 低碳環保車輛上路 12:152019/09/28 生活 失智翁奔寒風合歡山 南投花蓮警夾擊尋獲 13:542019/09/29 社會 生活熱門新聞 放颱風假有影？吳德榮曝驚人機率 - 生活 明天放颱風假？北北基今晚10點前宣布 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 以中颱侵台機率高 颱風論壇：2地區將狂風暴雨 - 生活 颱風米塔逼近 氣象局：今晚8時30分發陸警 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。