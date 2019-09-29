隨著時間一天天倒數，彭政閔929引退戰也真的到來，而棒球之神也給這位前無古人、後無來者的超級球星一份「神劇本」，若今日中信兄弟對戰富邦悍將獲勝，將能在引退戰拋下黃色封王彩帶，不過兩隊競爭激烈，鹿死誰手還不可知。前5局結束，悍將與兄弟戰成1比1平手。

悍將則派出陣中最強王牌羅力，全力阻止兄弟封王，羅力賽前以自責分率2.84位居自責分率王，今日也僅在首局二壘有人時，被詹子賢敲出安打失1分。中信兄弟派出洋投赫猛全力搶勝，前4局無失分，總是能在壘上有人的關鍵時刻飆出重要三振，凍結悍將攻勢，不過5局下半被敲安比數追平。

詹子賢敲出關鍵安打，助兄弟先馳得點。（黃國峰攝）

5局上半悍將吹起反攻號角，首名打者高國麟敲出三壘安打直接站上得分大門，李宗賢又獲保送，無人出局一、三壘有人的情況下，赫猛先讓戴培峰吞下三振，接著李宗賢盜二壘失敗成為第2個出局數，不過面對強打者林哲瑄，被敲出關鍵安打將比數追平成1比1。

而今日主角「恰恰」彭政閔擔任先發第5棒、指定打擊，首打席敲出滾地球出局，4局下半則敲出投手前滾地球遭刺殺。

彭政閔在929引退戰擔任先發第五棒、指定打擊。（黃國峰攝）

(中時電子報)