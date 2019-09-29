本週火星從處女座走到了天秤座，星座專家許睿光老師表示，將為風象星座帶來一些震盪，平常較為溫和的風象星座，在這段時間會變得比較積極，想去反應出平時所遇到的一些不平，也會感覺到行動力變強，會比平常更積極的去建立一些人際關係。
水星也從天秤走到了天蠍，水象星座的朋友開始會去思考一些感情或者與人合夥之間的問題，此外也會覺得自己溝通能力變強，在工作事業上會帶著強大的信念和決心，進而去影響、征服別人。
然而本週也有很多行星有四分的相位，雖然人際關係方面整體看來是明朗的，但在檯面底下卻會有一些壓力存在，而火星在天秤的這段時間，正好適合去突破這些人際間的壓力，也許能讓彼此的關係變得更加明朗哦。
運勢大旺：
●天秤 ♎️ 展現能量 更上層樓
●雙子 ♊️ 多采多姿 享受生活
●處女 ♍️ 正財走旺 好好把握
●射手 ♐️ 貴人相幫 帶旺財運
運勢平穩：
●牡羊 ♈️ 貴人浮現 建立關係
●獅子 ♌️ 綻放光芒 影響眾人
●水瓶 ♒️ 海外桃花 異地運旺
●雙魚 ♓️ 他人帶旺 帶來契機
要注意：
●天蠍 ♏️ 展現意志 注意合夥
●金牛 ♉️ 資源競爭 應變變化
●魔羯 ♑️ 自我懷疑 思考定位
●巨蟹 ♋️ 家庭氣氛 用心維持
➤加碼
財運最旺：處女 ♍️
桃花最旺：雙子 ♊️
事業最旺：天秤 ♎️
(中時電子報)
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