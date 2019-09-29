本週火星從處女座走到了天秤座，星座專家許睿光老師表示，將為風象星座帶來一些震盪，平常較為溫和的風象星座，在這段時間會變得比較積極，想去反應出平時所遇到的一些不平，也會感覺到行動力變強，會比平常更積極的去建立一些人際關係。

水星也從天秤走到了天蠍，水象星座的朋友開始會去思考一些感情或者與人合夥之間的問題，此外也會覺得自己溝通能力變強，在工作事業上會帶著強大的信念和決心，進而去影響、征服別人。

然而本週也有很多行星有四分的相位，雖然人際關係方面整體看來是明朗的，但在檯面底下卻會有一些壓力存在，而火星在天秤的這段時間，正好適合去突破這些人際間的壓力，也許能讓彼此的關係變得更加明朗哦。

運勢大旺：

●天秤 ♎️ 展現能量 更上層樓

●雙子 ♊️ 多采多姿 享受生活

●處女 ♍️ 正財走旺 好好把握

●射手 ♐️ 貴人相幫 帶旺財運

運勢平穩：

●牡羊 ♈️ 貴人浮現 建立關係

●獅子 ♌️ 綻放光芒 影響眾人

●水瓶 ♒️ 海外桃花 異地運旺

●雙魚 ♓️ 他人帶旺 帶來契機

要注意：

●天蠍 ♏️ 展現意志 注意合夥

●金牛 ♉️ 資源競爭 應變變化

●魔羯 ♑️ 自我懷疑 思考定位

●巨蟹 ♋️ 家庭氣氛 用心維持

➤加碼

財運最旺：處女 ♍️

桃花最旺：雙子 ♊️

事業最旺：天秤 ♎️

(中時電子報)