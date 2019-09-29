桃園市定古蹟蘆竹德馨堂是桃園少數保存完整的閩式傳統建築，至今已有120年歷史，桃園市伯達宗族會特別編輯《桃園市定古蹟蘆竹德馨堂120周年特刊》。（蔡依珍攝）

桃園市定古蹟蘆竹德馨堂是桃園少數保存完整的閩式傳統建築，至今已有120年歷史，桃園市伯達宗族會特別編輯《桃園市定古蹟蘆竹德馨堂120周年特刊》。（蔡依珍攝）

桃園市定古蹟蘆竹德馨堂是桃園少數保存完整的閩式傳統建築，至今已有120年歷史，桃園市伯達宗族會特別編輯《桃園市定古蹟蘆竹德馨堂120周年特刊》。（蔡依珍攝）

桃園市定古蹟蘆竹德馨堂是桃園市少數保存完整的閩式傳統建築，至今已有120年歷史，桃園市伯達宗族會特別編輯《桃園市定古蹟蘆竹德馨堂120周年特刊》，29日出刊，市長鄭文燦笑言是家族、更是地方歷史印記，未來也要培訓導覽志工，讓更多人了解德馨堂的建築特色與文化資產價值。

陳氏先祖於清朝雍正時期跨越黑水溝來台墾荒，落腳在蘆竹區山鼻里，在光緒年間興建陳氏宗祠「德馨堂」，距今已有百年歷史，2010年公告為桃園縣三級古蹟，升格後成為「桃園市定古蹟」，是桃園市少數完整保存的閩式傳統建築，預計今年年底進行結構修復。

鄭文燦說，德馨堂不僅代表陳家家族歷史，也是地方歷史的縮影，機場捷運A10山鼻站開發時，他特別指定要保留為文化景點，連同周遭山鼻1號至5號的5口埤塘一起保留，讓文化資產永續保存，他也允諾會投入經費培訓導覽志工，將德馨堂周邊打造成為新的文化旅遊亮點。

適逢德馨堂建祠120周年，伯達宗族會昨除邀請旅居世界各地的陳氏宗親回到家族發源地相聚，也發行《德馨堂120周年紀念特刊》，回顧陳氏家族發展與德馨堂建祠的歷史軌跡，搭配一幀幀舊照片，昔日風華躍然紙上，除有助於傳承台灣閩南文化，也為地方發展過程留下完整的見證。

(中時 )