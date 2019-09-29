前總統陳水扁昨天出席民進黨全代會，陳水扁今天表示，11年後第一次獲准參加黨慶活動，「真是百感交集，感動涕零！」他也對民進黨提出5點期許，強調黨代表才是黨的根本，應該參與黨籍候選人提名，黨籍立委也應扮演監督制衡角色，不能淪為一言堂。

陳水扁今天在臉書表示，近鄉情怯、百感交集，「是阿扁928應邀回到黨部參加台灣派對黨慶活動的心情寫照！」

他說，阿扁最後一次在民進黨中央黨部出現，是在2008年5月21日，阿扁卸任總統的隔天，參加民進黨第一位女主席蔡英文的就職典禮，蔡主席還親自打電話要阿扁「上台演講談政治」。

同年8月15日阿扁「被退黨」。退黨5年屆滿前，蘇貞昌主席再讓阿扁恢復黨籍。11年後的2019年民進黨33歲生日，阿扁才有機會再踏進中央黨部，並且第一次獲准參加黨慶活動，也是11年來第一次走向街頭擁抱群眾，「真是百感交集，感動涕零！」

陳水扁指出，他1986年6月10日因蓬萊島案入獄8個月，3個月又18天後民進黨誕生，隔年2月28日阿扁宣誓入黨並補選為中執委，年底當選為中常委。「被退黨」前的21年內，「感謝黨的栽培，同志的厚愛及選民的力挺，才能一路從立委幹到首都市長與台灣總統」。

他也強調當年的助選口號「綠色執政，品質保證」，成為民進黨的響亮招牌，指的就是阿扁的「台北經驗」，不是陳定南的「宜蘭經驗」。

陳水扁也對民進黨提出5點期許：

一、「黨內民主」。黨員、黨代表才是黨的根本，應該參與黨籍候選人提名，不能沒有功能。

二、「黨團自主」。黨籍立委都是黨的領導精英，也應扮演監督制衡角色，不能淪為一言堂。

三、「國家定位」。20年前的「台灣前途決議文」黨綱，仍然指引台灣國家路的正確方向，不能偏廢。

四、「蔡賴合作」。如同早年「長扁合作，共創雙贏」，「蔡賴配」仍是最佳選項，否則分進合擊，也是最大戰力的發揮。

五、「危機意識」。2020選戰還沒開始，投票前一二個月才是輸贏關鍵，不能輕忽對手的絕地大反攻。基本盤極大化，每一票都不能少。

(工商 )