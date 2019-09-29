米塔颱風來襲 石門水庫放水因應。(北水局提供／呂筱蟬桃園傳真)

中央氣象局29日發布米塔颱風海上颱風警報，依據氣象資料分析，米塔路徑有西偏趨勢，對台灣東北部地區威脅更高，其降雨量預估可能調高，北區水資源局除已增加發電放水外，將視降雨持續調整石門水庫水位，以審慎態度因應颱風動態。

北水局長江明郎表示，現已接近汛期尾聲，為因應氣候變遷可能乾旱及枯水期用水需求，石門水庫已於日前蓄滿，面對米塔颱風可能帶來的雨量，已自28日起增加發電放水量因應。

石門水庫29日下午將增加調節放水水量，並於晚間6時開排洪隧道放水，另已將中庄調整池蓄滿，俾於石門水庫進行防洪排砂時，適時備援供水維持板新及桃園地區供水正常。

江明郎說，台灣水庫水源主要來自颱風豪雨，加上氣候的不穩定，水庫維持汛期高水位為必要措施，所以現已透過最新降雨預測模式分析入流水量，並強化各項防汛整備應變作為，讓水庫防洪安全無虞，請民眾安心。同時也呼籲，汛期仍未結束，請民眾在汛期間儘量不要進入河川區域，以免因突發雷陣雨或水利設施防汛操作衍生安全問題。

(中時 )