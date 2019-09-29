莫斯科本月初舉行市議會選舉，逾10名體制外反對派遭俄羅斯當局以技術原因剝奪參選資格，引發連串街頭抗議和鎮壓逮捕行動。今天預計將有至少數千民眾上街要求釋放被捕人士。

今天的街頭行動主辦單位是未獲當局核可登記的俄羅斯自由意志黨（Libertarian Party of Russia），活動網頁上目前有超過5000人表示會參加，約1萬人表示有興趣。此一獲莫斯科市政府核准的抗議行動預計於下午3時開始，獲許可的參與人數為2萬人。

自7月中以來，由於參加街頭活動以抗議選舉不公及當局司法迫害異議人士，或者由於參加體制外反對派納瓦尼（Alexei Navalny）等人的政治和反貪腐行動，莫斯科有超過千人曾遭逮捕或搜查。

根據獨立監督團體OVD-Info的統計，在當局確定不允許體制外反對派登記參選、甚至對其依妨礙選務等罪名提起刑事告訴後，7月27日集會遊行期間就有1373名民眾遭逮捕。

莫斯科今夏一連串政治抗議行動最高曾有約6萬人參加，其中有10多名遭逮捕者成為所謂的「莫斯科案」（Moskovskoe delo）被告，罪名多為群聚騷亂、對執法人員行使暴力等，最高可被判10年以上有期徒刑，但司法機關起訴內容屢遭各界批評罪證不足。

針對今天的街頭行動，異議人士、納瓦尼戰友伏科夫（Leonid Volkov）在推特（Twitter）上寫道：「若有5萬人上街，他們（當局）就會釋放所有人。」

今天的行動口號是「放手！」（Otpuskai!）

(中央社)