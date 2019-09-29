楊梅水梨節推廣在地農產活絡休閒農業區。(呂筱蟬攝)

桃園市政府及楊梅區公所為活絡楊梅休閒農業區，以「楊梅梨」為主題，29日舉辦「楊梅休閒農業區-2019楊梅梨暨自行車田園水圳巡禮」活動，並於耀輝牧場舉辦水梨節推廣活動及農夫市集。

桃園市政府副秘書長邱俊銘表示，楊梅休閒農業區分布於楊梅區員本里、瑞原里、三湖里、上湖里，面積約600公頃，今年6月經行政院農業委員會同意畫定。

楊梅生產稻米、仙草、牧草、水梨、有機蔬果、畜牧以及錦鯉養殖等，周邊文化及自然景觀也相當有特色，如台鐵基地、富岡老街、古厝、廟宇、田園景致、水圳與埤塘等。本休區兼有都市與鄉村特色，鐵公路交通發達，也鄰近高鐵桃園站，深具發展潛力，未來將是桃園市推動休閒農業最亮眼的新星。

楊梅區長羅國裕說明，透過農特產及農事體驗特色活動，串聯周邊農場，帶動在地休閒農業及相關產業，共同行銷在地楊梅梨及農特產品，也為11月23日即將舉行的仙草花節暖身。

(中時 )