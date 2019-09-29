香港藝人何韻詩。（劉宗龍攝）

香港藝人何韻詩。（劉宗龍攝）

929台港大遊行活動29日在立法院濟南路上登場，香港藝人何韻詩在接受媒體訪問時，遭到後方頭戴面罩的不明人士潑紅色油漆，對此，何韻詩召開記者會表示，今天我最想要說的是「我們不可能去屈服」。

(中時 )