蔡英文總統29日參加「中台灣牙醫後援會」成立活動，來自苗中彰投4縣市牙醫師公會成員高喊「助英保台」；中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長王棟源建議，衛福部「心口司」部門應劃分，蔡英文說，因過去組織上的限制，讓心理司跟牙醫司在部會只能合併成「心口司」，覺得怪怪的，「時間到了」要解決。

現場衛生福利部長陳時中表示，「時機到了要解決的時候」；蔡英文期盼，下一個四年一同解決此問題，強調不是開支票，是確實「時間到了」要解決的時刻。蔡英文表示，從牙醫界出發，不僅代表要跟牙醫師朋友，一起努力照顧好台灣，更是要感謝牙醫界一路相挺。

蔡英文說，這幾年，牙科健保總額的成長率，都比民進黨執政之前還高，這是政府跟牙醫師團體共同打拚的成果。此外，衛生福利部長陳時中是牙醫出身，跟牙醫界溝通非常順暢，他想做對牙醫界有貢獻的事情，行政院長跟總統都會支持。

蔡英文表示，「照顧牙齒」是最人民有感的政策之一，3年來，政府投入超過20億預算，執行學童口腔預防保健，5歲兒童的齲齒率已經大幅下降；對於65歲以上經濟弱勢的長者，也持續提供裝置假牙、假牙維修費的補助，讓長輩生活品質更好，這些政策對牙醫界貢獻很多。

(中時 )