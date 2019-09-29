國道一號中正北路交流道將新增南入及北出匝道，交通部長林佳龍和桃園市長鄭文燦29日主持動土典禮，將力拼2021年5月完工。（蔡依珍攝）

國道一號中正北路交流道將新增南入及北出匝道，交通部長林佳龍和桃園市長鄭文燦29日主持動土典禮，將力拼2021年5月完工。（蔡依珍攝）

交通部長林佳龍禮讓選區2立委鄭運鵬和鄭寶清上台發言。（蔡依珍攝）

交通部長林佳龍和桃園市長鄭文燦不時交頭接耳。（蔡依珍攝）

交通部長林佳龍和桃園市長鄭文燦不時交頭接耳。（蔡依珍攝）

中正北路南入北出匝道拚2021年5月完工

斥資8億元的國道一號中正北路和蘆興南路的南入及北出匝道，29日舉行動土典禮，將一改過去只有「半套」的罵名，市長鄭文燦笑言交通部「買一送一」，加碼斥資10億元將蘆興南路聯絡道從8米拓寬到20米，力拚2021年5月完工，可望疏通南崁交流道3成運量，解決塞車問題，市府也將研議舉辦交流道命名票選。

位於桃園和蘆竹交界的中正北路匝道，北入及南出2股匝道，2013年11月27日率先通車，但中正北路附近居民「看得到匝道卻用不到」，諷刺是「半套」，在地方積極爭取下，高工局在蘆興南路南側增設南入及北出匝道，市長鄭文燦說，與中正北路匝道銜接後，會形成完整匝道動線，將可大幅緩解南崁交流道、台4線交通壅塞情形，分散南崁地區車流，替代率預估達3成，讓蘆竹區聯外交通更加便捷。

「交流道下來的市區道路，不可能只有8米！」鄭文燦說，配合新設匝道，將現行路幅僅8米的蘆興南路拓寬為20米，從中正南路到南竹路就多了10.2億元，交通部專案承包給行政院核定，笑言是「買一送一」，直指2交流道連通花1億、增設匝道跟涵洞花8億、蘆興南聯絡道花10億元，總經費達20億元，特別感謝交通部長林佳龍對桃園的支持，市府正辦理用地取得，希望聯絡道工程順利發包，拚2年內完工通車。

鄭文燦也提到，中正北、蘆興南路交流道「名稱太長」，未來是否稱為「桃園交流道」，市府將研議舉辦命名票選，集思廣益。

適逢選舉期間，動土也淪為拚場，因前立委陳根德過去積極爭取匝道用地徵收配地，鄭文燦致詞時諷「我不會計較過去承諾」，收民心強調改採雙軌制，領地、領錢都可以，7億9800萬元包含用地費3億2350萬元，全由高公局支應，交通部長林佳龍不但做球讓選區2立委鄭運鵬和鄭寶清上台發言，更大力幫忙拉票，致詞高喊：「三鄭一連線，進步看得見」全力拉抬聲勢。

(中時 )