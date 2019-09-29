桃園農博出動偵爆犬協助維安。(楊梅警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園農業博覽會熱鬧登場，為確保各場安全，桃園市警察局及轄區楊梅警分局除派遣刑事鑑識人員偵檢各場舘，防止爆裂物造成嚴重安維事故，另商請新北市政府警察局刑警大隊警犬隊偵爆犬與警衛犬，配合農博會場執行偵爆及巡守任務，確保場館安檢滴水不漏。

新北市政府警察局刑警大隊警犬隊指出，訓練出一隻合格的警犬並不容易，不但需要8至12個月的訓練期，更得付出相當人力。由於狗的嗅覺高出人類40倍，因此訓犬的首要任務就是「嗅覺培養」，先讓警犬把毒品、爆裂物的氣味與零食、玩具等獎勵產生連結，再一步步提高難度，直到每隻警犬能清楚分辨每種毒品、爆裂物的特殊氣味才能結訓。

楊梅警分局長林信雄表示，辦理桃園農業博覽會是桃園人的驕傲，為期30天的農博展覧除了讓全國看到桃園農業文化、美食、風土人情，楊梅分局將協同各單位力量，全力執行農博維安工作，讓桃園農博圓滿成功，也感謝新北市政府警察局支援偵爆犬及警衛犬，配合刑事鑑識人員進行農博會場執行偵爆及巡守任務，確保場館安檢滴水不漏。

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