當蔡英文副手？林佳龍這樣說... 19:332019/09/29 中時 蔡依珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部長林佳龍強調蔡是台灣隊長，大家是台灣隊隊員。(蔡依珍攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 交通部長林佳龍強調蔡是台灣隊長，大家是台灣隊隊員。(蔡依珍攝) 民進黨總統蔡英文尋求連任副手引發外界關切，交通部長林佳龍29日被問及意願時表示，做為從政黨員都尊重和支持蔡英文總統選擇她的最佳拍檔，強調蔡是台灣隊長，大家是台灣隊隊員，在每一個位置上，把自己角色扮演好，不管投、打，看那一棒、守那一壘，都全力支持蔡的布局，大家各就各位，相信以團結的台灣隊才能贏得人民支持。 林佳龍強調，蔡英文有她的高度，基於選舉、治國需要做的人事布局，從政黨員都會全力支持，他和桃園市長鄭文燦一樣都是從政黨員，會扮好自己的角色，為團隊加分。 (中時 ) #2020大選 #蔡英文 #林佳龍 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文論文風波 600萬選民認有問題 04:092019/09/25 兩岸新聞 兩岸是小英的未爆彈 04:102019/09/25 時論廣場 論文案外案 挖出蔡英文比誠信更嚴重的問題 11:282019/09/25 政治 蔡英文的民調為何屹立不搖 04:092019/09/26 論壇廣場 拉抬政黨票 蔡英文籲支持者投綠 17:102019/09/26 政治 總統府公布蔡英文博士論文 網友笑：盒子比原稿重要？ 21:112019/09/26 政治 小英最怕想起的事 04:102019/09/27 時論廣場 蔡英文論文登國圖 網民喊：這不是肯德基 03:592019/09/27 政治 蔡英文稱康乃爾碩士指導教授已過世？網驚：還活著! 08:432019/09/29 政治 力挺小英拚連任 牙醫成立後援會千人喊凍蒜 18:422019/09/29 政治 政治熱門新聞 震撼！蔡認口誤把老師活活說死 網讚：加分 - 政治 年輕人疑問：長輩為何挺韓？這文竟瘋傳！ - 政治 一張圖秒懂！林環牆：蔡英文有拿到博士嗎？ - 政治 蔡論文羅生門 網：彭文正葫蘆裡賣什麼藥？ - 政治 何韻詩持外國護照入境 依法不能參加政治遊行、演講 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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