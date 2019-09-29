交通部長林佳龍強調蔡是台灣隊長，大家是台灣隊隊員。(蔡依珍攝)

民進黨總統蔡英文尋求連任副手引發外界關切，交通部長林佳龍29日被問及意願時表示，做為從政黨員都尊重和支持蔡英文總統選擇她的最佳拍檔，強調蔡是台灣隊長，大家是台灣隊隊員，在每一個位置上，把自己角色扮演好，不管投、打，看那一棒、守那一壘，都全力支持蔡的布局，大家各就各位，相信以團結的台灣隊才能贏得人民支持。

林佳龍強調，蔡英文有她的高度，基於選舉、治國需要做的人事布局，從政黨員都會全力支持，他和桃園市長鄭文燦一樣都是從政黨員，會扮好自己的角色，為團隊加分。

(中時 )