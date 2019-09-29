香港市民今（29）日發起大遊行，港警則全面戒備，下午1時起在銅鑼灣盤查可疑黑衣人，發催淚彈驅離現場民眾，有來自台灣的《中視》記者，也被胡椒水劑噴中。

根據中央社報導，今天的反送中運動警民對峙戰場，下午3時起從銅鑼灣移至灣仔與金鐘一帶，從現場直播畫面可見，反送中黑衣勇武與防暴警察均「戰鬥力」十足，數次爆發短距離街頭對峙，現場催淚彈煙霧瀰漫。

《香港電台網站》引述在場人士說，期間有直升機在銅鑼灣上空盤旋，向地面噴灑不明液體，不少前往金鐘方向的人士隨即打開雨傘。一批高舉聯合國國旗的市民，在下午3時過後，由銅鑼灣怡和街出發，往港島西的方向前進，沿途有市民拍手歡迎。

《香港電台網站》報導指出，警員早前在銅鑼灣的驅散行動中，施放多枚催淚彈，波及大批沒有戴上裝備的市民，有市民不斷咳，亦有人要即時用衣服和紙巾掩面。差不多同一時間，警方向人群施放胡椒水劑，照片顯示，有來自台灣的《中視》記者被噴中胡椒水劑。

《中視》記者表示，警員向記者噴胡椒水劑，當時他未及戴上裝備，身上多處事後出現紅腫。

(中時電子報)