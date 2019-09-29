泰國孔劇為故宮南院「泰國月」打頭陣。（Fine arts department of Thailand 提供／李欣恬台北傳真）

李欣恬／嘉縣報導

故宮亞洲藝術節「泰國月」正式啟動，昨（28）日、今（29）日，一連兩天分別在故宮南、北院上演泰國傳統表演藝術「孔劇」（Khon），為演員身上的傳統服飾與特別的舞蹈表演，都令觀眾驚豔。

孔劇是泰國宮廷古典面具舞蹈劇，結合舞蹈、音樂及耀眼服裝的表演藝術，2018年聯合國教科文組織登錄為人類非物質文化遺產。

這回來台的孔劇表演團隊，來自泰國政府藝術部門，飾演男主角的演員Teeradach Kinchan表示，孔劇發源於400多年前，有印度文化的元素在裡面，全劇只有一個劇本，故事描述魔王搶走了國王的妻子，國王在猴王的協助之下，殺掉魔王，救出國王的妻子，最後獲得勝利，「故事建構在邪不勝正的寓意裡。」

Teeradach Kinchan鑽研孔劇近40年，也有孔劇研究的博士學位，他表示，團隊隸屬於泰國政府，演員們都是公務員身份，一年演出千場，是發揚、推廣泰國文化的主力團隊。

Teeradach Kinchan表示，孔劇有一大特色，就是全劇沒有台詞，只有舞蹈動作，「有特殊的表現手法，傳達劇情，動作的來源是發源自印度。」

故宮亞洲藝術節「泰國月」，即日起至10月31日，內容包括展覽、講座、電影、文化體驗及美食市集等，活動期間假日免費參觀，平日國人兩人同行1人免費，持泰國護照兩人同行免費參觀。詳情可至故宮南院官網查詢。

(中時 )