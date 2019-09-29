彰化縣明天正常上班上課 19:232019/09/29 中時 謝瓊雲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣政府指出，明30日未達停班停課標準，正常上班、正常上課，除非有臨時性強降雨，會視情況再做宣布；彰化縣政府提醒民眾，做好防災準備。 (中時 ) #彰化縣 #上課 #縣政府 #上班 #臨時性 也許您會感興趣 推薦閱讀 首輛MIT無人小巴 載你逛鹿港 00:522019/09/25 地方新聞 知名歌手10月5日向彰化長輩獻唱 04:102019/09/25 地方新聞 橫山鄉長涉案 代理鄉長25日上任 14:012019/09/25 政治 暗夜惡火 塑膠粒子工廠陷火海 11:202019/09/26 社會 彰化萬人健檢平均壽命增1年 14國家百餘學者驚豔 12:072019/09/26 生活 彰化萬人健檢 14國學者取經 04:102019/09/27 地方新聞 中常委挺韓吐心聲 網看完：令人感動 07:562019/09/27 政治 369敬老禮金隔空再交戰 王惠美強調錢花刀口上 13:472019/09/27 生活 呷百二不算什麼 彰化縣最高齡太阿祖可能破紀錄 17:042019/09/27 生活 彰化立委第三選區 謝衣鳳PK洪宗熠 08:022019/09/29 政治 生活熱門新聞 不斷更新》颱風米塔逼近 明天停班停課一覽表 - 生活 放颱風假有影？吳德榮曝驚人機率 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 以中颱侵台機率高 颱風論壇：2地區將狂風暴雨 - 生活 颱風米塔逼近 氣象局：今晚8時30分發陸警 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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