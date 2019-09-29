蔡英文總統29日參加民進黨2019全國女性幹部營培力晚宴，受到女性黨員熱烈歡迎。（張亦惠攝）

蔡英文總統29日晚上出席在嘉縣番路鄉名都飯店舉辦的「小英姊妹逗相挺！ 」2019全國女性幹部培力營晚宴，蔡英文到場時受到民進黨姐妹們熱情相挺，蔡致詞時表示，民進黨勇於改革，因此執政初期得罪很多人，現在離選戰僅剩100餘天，民進黨最精銳的「娘子君」要出動了，將民進黨的好告訴全國人民，爭取連任。

蔡英文29日出席晚宴僅致詞不受訪，民進黨嘉義縣市現任立委陳明文、蔡易餘、李俊俋；縣市黨部主委林沐惠、黃大祐；嘉義縣長翁章梁、民進黨副秘書長郭昆文等人皆出席。

蔡致詞時表示，過去民進黨娘子君有柴契爾（因似台語菜市場）夫人的稱號，是選戰最精銳、滲透力最強的部隊，2020選戰除了菜市場，也要在網路上一起宣揚政績、打假訊息，蔡英文提到執政3年多來的政績，她說，民進黨因為勇於改革、願意解決台灣社會長期積累的問題，執政初期得罪很多人，但台灣人已經慢慢了解到民進黨的用心，民進黨不逃避責任，這就是決心、真正疼愛台灣的心，蔡也說「看來看去還是民進黨最好」。

蔡英文說，2020年是關鍵選戰，全球20幾個國家、40幾個都市都在遊行支持香港追求民主，我們也要守住自己的民主自由，所以要集中選票，向全世界說我們珍惜的價值，立委席次也一定要維持住，再4年，台灣的國防一定會更好，國際上的朋友一定更多。

(中時 )