米塔颱風是否停班課？中市府：台中未在警戒區，正常上班課 19:512019/09/29 中時 盧金足 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市府29日表示，台中市並未在颱風警戒區，明天（30日）正常上班、上課。（盧金足攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 米塔颱風恐登「台」，台中市府29日表示，台中市並未在颱風警戒區，明天（30日）正常上班、上課。 相較其他縣市地區風雨大作，台中市今天全日天氣晴朗，市府說，因為台中市未在米塔颱風的警戒區範圍，明天上班上課不受影響。 (中時 ) #颱風 #台中市 #上班 #警戒區 #市府 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中市議會定期會將開議 藍綠雙方展開激烈攻防 17:482019/09/25 生活 台中市產業故事館發展協會 新、舊理事長交接 18:032019/09/25 生活 盧秀燕：台中市要定位東京、紐約等級的國際城市 19:322019/09/25 政治 台中鐵馬嘉年華 奧萬大入園有優惠 04:102019/09/26 地方新聞 議員批中巿審計報告有四大缺失 要求退回 15:102019/09/26 生活 楊祥銘 接掌台中市不動產聯盟 04:102019/09/27 產業特刊 百家樂餐廳涉賭抓不到？盧秀燕怒嗆 14:332019/09/27 政治 百家樂餐廳疑掛羊頭賣狗肉 盧秀燕：取締直到關門 16:592019/09/27 政治 台中市文小65學校預定地千萬球場啟用 17:382019/09/27 生活 百家樂餐廳涉賭 燕鐵腕取締 04:102019/09/28 地方新聞 生活熱門新聞 不斷更新》颱風米塔逼近 明天停班停課一覽表 - 生活 放颱風假有影？吳德榮曝驚人機率 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 以中颱侵台機率高 颱風論壇：2地區將狂風暴雨 - 生活 颱風米塔逼近 氣象局：今晚8時30分發陸警 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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