米塔颱風恐登「台」，台中市府29日表示，台中市並未在颱風警戒區，明天（30日）正常上班、上課。

相較其他縣市地區風雨大作，台中市今天全日天氣晴朗，市府說，因為台中市未在米塔颱風的警戒區範圍，明天上班上課不受影響。

(中時 )

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