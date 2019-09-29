今天立委蔡易餘、鄉長劉敬祥、社會局副局長張翠瑤等人也親自到現場感謝台灣心義工團的辛勞與大愛。（蔡易餘辦公室提供／張亦惠嘉縣傳真）

90多位義工出力出錢，耗時3天半完工，將原本無法居住的房子，建蓋成一間安全、舒適的新房。（蔡易餘辦公室提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣水上鄉印尼籍新住民羅女士遠嫁台灣10餘年，與丈夫育有兩名未成年子女，羅女士的先生今年5月因罹癌過世，因房舍老舊殘破，水上社會福利服務中心後連結「社團法人台灣心義工團」進行房屋重建，經歷3天半完工，羅女士29日接過新家鑰匙感動落淚表示，「未來有能力，會像義工團一樣，幫助有困難的人，感謝大家給予溫暖的家和希望。」

今天立委蔡易餘、鄉長劉敬祥、社會局副局長張翠瑤等人也親自到現場感謝台灣心義工團的辛勞與大愛。劉敬祥聽聞羅女士已有18年時間未回到印尼，現場允諾要協助出資來回機票，一圓她回鄉探望家人的期待。

羅女士接下新家鑰匙相當感動，其女兒也親手寫下感恩卡片，台灣心義工團理事長尤瑞豐表示，此次房屋重建共有90多位義工出力出錢，耗時3天半完工，依照慣例將房子鑰匙交給羅女士後，3個月後，會有關懷組回到這裡進行房屋檢測，若有問題立刻進行改善工作，之後這房子將完全屬於屋主的，所有義工將不再回來拜訪與拍照，這是對人的尊敬與原則。

蔡易餘說，義工團透過縣府社會局媒合，針對需要幫助的外配家庭進行協助，將原本無法居住的房子，建蓋成一間安全、舒適的新房，裡面家具、電器用品應有盡有，展現台灣人熱血、熱心的精神，這樣好的團體，呼籲社會可以有更多的資源投入，一起幫助更多的人。

張翠瑤表示，嘉義縣相對來說嘉義縣脆弱家庭比例較多，為服務這些家庭，縣府設立6處社會福利中心，今天連結資源的是水上社福中心，過程中感謝所有志工朋友，從全國各地至嘉義縣協助，不僅出錢出力，更重要的是付出的精神與愛心。

(中時 )