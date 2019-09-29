高雄凹子底神農路舉辦的929高雄聲援香港晚會，現場聚集上千名聲援的香港在台學生及支持群眾。（林雅惠攝）

國立中山大學學生帶領著現場2000多名支持者高唱「願榮光歸香港」歌曲。（林雅惠攝）

高雄凹子底神農路舉辦的929高雄聲援香港晚會，行政院副院長陳其邁到場聲援。（林雅惠攝）

為響應929全球撐香港活動，高雄香港學生逃犯條例關注組今晚在高雄凹子底神農路舉辦929高雄聲援香港晚會，現場超過5000人包含香港在台學生及支持群眾及行政院副院長陳其邁、民進黨立委賴瑞隆等人和高雄市議員黃捷、林于凱及黃文毅、李雅慧、邱俊憲到場聲援。

高雄香港學生逃犯條例關注組總召鄧俊儒說，香港反送中活動已超過100天，在運動中接近1500名示威者被捕，香港政府不斷透過警察為工具打壓示威者，但香港人並沒有因為種種打壓放棄，而是透過各種方法，把香港人追求民主自由的聲音傳遞到世界各地。

鄧俊儒說，台灣有台北、新竹、台中，台南以及高雄舉辦響應929全球連線的活動，聲援香港；昨天活動，他們三大訴求是：五大訴求，缺一不可；港台同學，齊上齊落；庇護機制，刻不容緩。

上千名支援民眾晚間聚集在高雄凹子底神農路聲援香港反送中，時代力量議員林于凱及黃捷上舞台發表言論聲援香港，並呼喊大家跟著香港人一起撐到最後一刻。

國立中山大學學生帶領著現場上千名支持者高唱「願榮光歸香港」歌曲，民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、李昆澤及趙天麟則靜坐在會場和現場支援群眾一起唱歌支持香港，歌唱結束大家一同高喊「撐香港、護台灣」；「香港加油、 台灣加油」，晚會進行中，副院長陳其邁及立委劉世芳、管碧玲也到現場聲援，全程活動和平沒有任何衝突。

(中時 )