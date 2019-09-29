蔡旻佑28日在台北華山Legacy舉辦新專輯「變心記」專場演出，邀來3組嘉賓助陣，同屬何樂音樂的師弟劉以豪首先驚喜登場，不過蔡旻佑曾自嘲粉絲都被劉以豪給搶走，當天一起同台，蔡旻佑打趣說：「今晚有一半朋友因為你來的吧。」

劉以豪首度公開演唱單曲〈有一種悲傷〉，他們在台上入戲地掌心合貼、演起浪漫情境劇，十分逗趣。劉以豪很感謝蔡旻佑的鼓勵，劉說：「謝謝你的紅酒，在後台喝了幾口，比較放鬆不緊張，這是第一次公開演唱很謝謝你陪著我，有你真好。」他們還相約下次一起到山上露營。

蔡旻佑當天也請好友劉容嘉、許光漢站台合唱，大展情誼。蔡旻佑在演唱會上特別編排「怪乖組曲趴」，先嗨唱〈變心記〉，也把〈小乖乖〉、〈超級右腦〉改編成搖滾版，更演唱蔡依林的夯曲〈怪美的〉，引起尖叫。此外，他的好友戴佩妮、孟耿如、LuLu、郭書瑤等人到場力挺。

(中時 )