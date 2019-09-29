俄羅斯國防部說，北方艦隊的烏斯季諾夫元帥號巡洋艦(Marshal Ustinov)到達土耳其的阿克薩茲海軍基地(Aksaz naval base )，預計訪問三天。

海軍情報網(navy recognition)報導，俄國國防部表示：「俄國艦隊將到土耳其舉行友好訪問，在停泊的這段時間裡，巡洋艦艦長將與土耳其官方代表舉行禮貌性拜會，並且土耳其海軍軍官將在俄羅斯使館工作人員的引領之下，一起登上軍艦參觀。」

巡洋艦於6月3日從北方艦隊母港北莫曼斯克(Severomorsk)出發，參加了在聖彼得堡舉行的海軍巡遊和「海洋之盾」演習，之後與補給艦組成的艦隊，在8月22日進入地中海，它先在阿爾及利亞、埃及停靠，並進行了幾次演習，最後的目的地就是土耳其。到目前為止，它已經航行了13000多海浬(24076公里)。

烏斯季諾夫元帥號（俄語：МаршалУстинов）是俄羅斯海軍光榮級巡洋艦的2號艦，該艦的俄語名稱為Gvardeysky Raketnyy Kreyser（GRKR），意為「警衛飛彈巡洋艦」，雖然排水量達到1.1萬噸，但是仍歸類在近海綠水海軍的艦隻。她以前蘇聯國防部長德米特里·烏斯季諾夫（Dmitriy Ustinov）的名字命名。

烏斯季諾夫元帥號在1986年服役，2012年進港進行大幅度升級，到2016年重新復出，是除航空母艦庫茲涅夫元帥號之外，北方艦隊第二大的軍艦。(原本更大的「彼得大帝號」核動力巡洋艦升級仍未完成。)

(中時電子報)