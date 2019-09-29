花蓮一早晴空萬里，但12岸巡隊為維護旅客安全，一早便至轄內景點柔性勸導，避免意外發生。（海巡署提供／王昱凱花蓮傳真）

米塔颱風向本島襲來，強度漸漸增強，不排除晉升中颱橫列，花蓮縣政府今早10時開設二級緊急防災應變中心，午間2點劃定「全縣海岸、港埠」等區域為限制區域。海巡署東部分署12岸巡隊也於轄區內熱門臨岸景點拉封鎖線，更以四種語言播送勸離語音，保護生命不分國際。

花蓮居颱風行經之處，晨間8時半就發布海上颱風警報，一早雖晴空萬里，但海巡同仁早在限制區域公告前，便前往鄰近海域勸離觀浪與垂釣民眾；並針對豐濱鄉沿海首輪限制區域拉設封鎖線。

下午2時，縣政府劃定「全縣海岸，海港及港埠」等區域範圍為禁制區域，12岸巡更是馬不停蹄前往剩餘景點拉起封鎖線，因應七星潭為國際景點，是多國遊客旅憩必訪之地，12岸巡特採中、英、日、韓四種語音廣播，要求民眾遠離岸際，確保生命財產安全。

七星潭安檢所長楊佳勝呼籲，限制公告期間若擅闖管制區經勸不離，得依災害防救法，處新台幣五萬以上二十五萬以下罰款。此外民眾若有需要則可撥118海巡服務專線求助，切莫前往危險區域。

(中時 )