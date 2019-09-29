29日下午，慶祝中共建政70周年活動新聞中心舉辦第五場新聞發佈會，大陸商務部部長鍾山表示，大陸去年吸收外資為1383億美元，居全球第二位；外資企業貢獻近20%的稅收，在激發創新活力、帶動產業升級等方面發揮重要作用。

鍾山並指出，大陸利用外資的規模不斷擴大，吸收外資進入世界前列。去年底，大陸累計利用外資2.1兆美元，外資企業有96萬家。外資質量、水平不斷提高，高技術產業與服務業外資占比明顯提升；去年以來，一批新的外資大專案在大陸落地。

(旺報 )