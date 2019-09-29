陸吸收外資居世界第二 外資企業貢獻近兩成稅收 20:282019/09/29 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸商務部部長鍾山。（取自澎湃網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 29日下午，慶祝中共建政70周年活動新聞中心舉辦第五場新聞發佈會，大陸商務部部長鍾山表示，大陸去年吸收外資為1383億美元，居全球第二位；外資企業貢獻近20%的稅收，在激發創新活力、帶動產業升級等方面發揮重要作用。 鍾山並指出，大陸利用外資的規模不斷擴大，吸收外資進入世界前列。去年底，大陸累計利用外資2.1兆美元，外資企業有96萬家。外資質量、水平不斷提高，高技術產業與服務業外資占比明顯提升；去年以來，一批新的外資大專案在大陸落地。 (旺報 ) #外資 #大陸 #企業 #外資企業 #產業 也許您會感興趣 推薦閱讀 十一將至 陸股ETF俏 04:102019/09/25 證券．權證 午餐會助偏鄉童 站上世界舞台 04:102019/09/25 藝文副刊 《產業》全球醫療健康產業面臨大變革，預防與健康促進當道 11:082019/09/25 財經 陸媒《環時》社評：經濟超級大國？承受不起這個標籤 11:362019/09/25 兩岸 觀念平台－新創中小企業財務融通 可與專業銀行整合前進 04:102019/09/26 產業特刊 勤業眾信攜國發會 赴日舉辦台灣新創夜 13:252019/09/26 財經 生技產業聯盟帶領廠商打國際賽 04:102019/09/27 產業特刊 陸國家統計局：工業企業總利潤跌2％ 6月後再度負成長 13:212019/09/27 財經 中小企業持續投資 鴻勝化學及七駿科技共投資逾12億 18:412019/09/27 財經 三個月逾200億 中小企加速投資再報捷 04:092019/09/28 財經要聞 兩岸熱門新聞 大陸再度發現10億噸級大油田 - 兩岸 - 旺報 中視記者赴港採訪反送中 遭港警噴胡椒水 - 兩岸 香港示威衝突持續 13人受傷送院 - 兩岸 阿帕契、直-10 量級不同難相較 - 焦點新聞 - 旺報 何韻詩參加台灣撐港反極權遊行 遭不明人士潑紅漆 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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