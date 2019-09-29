英國首相強森延長國會休會5星期的決定被最高法院裁定違法且無效後，脫歐陷入更深的困境。消息指強森曾親自致電英國女王致歉，但仍難阻與王室關係破裂。反對派則擔心，強森不會依法向歐盟要求延遲脫歐，因此打算下周對他發起不信任投票，以阻止強森帶領英國無協議「硬脫歐」。

《星期日泰晤士報》28日引述首相府消息報導，強森在最高法院裁決出爐後已「盡快與女王聯絡」，為讓她難堪而道歉。報導引述白金漢宮消息指，「很難說他們比較討厭（在任內發動脫歐公投的前首相）卡麥隆還是強森」，但據悉2人都已失去角逐英女王授予嘉德勳章的資格。唐寧街亦證實首相與女王曾通話，但不知他是否有向女王道歉。

保守黨前元老要求強森「毫無保留地道歉」，又稱對裁決並不感到「高興」，強調「任何首相都不能再以這種方式對待君主或國會」。據指該元老與英女王私交甚篤，若未經王室批准，按理不會主動發言介入亂局。

國會先前通過法案，要求強森在無法與歐盟達成脫歐協議的狀況下，必須延遲脫歐。然而，強森一直強調，即使無協議，英國也會如期脫歐。由於擔心強森無視國會通過的法案，蘇格蘭民族黨資深國會議員霍西稱，最快將於周一或周二，對強森發起不信任投票。他表示，不信任案需獲反對派及部分保守黨黨員倒戈才可能實現。一旦多數議員對強森投下不信任票，國會就會任命臨時首相，並要求延遲脫歐，之後再舉行大選。

在野工黨領袖柯賓指，他與反對派的會談有建設性，愈來愈有可能成立臨時政府。他表示，已準備好擔任臨時首相。蘇格蘭民族黨黨魁亦支持柯賓成為臨時首相。自由民主黨黨魁史文森則表示，柯賓擔任臨時首相恐怕無法團結各黨，建議以其他人選代替。

(中時 )